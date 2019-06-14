Погода на п'ятницю: в Україні буде спекотно, дощі пройдуть лише на заході



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У Києві температура вдень становитиме 30-32°

Лише на крайньому заході країни сьогодні вдень місцями короткочасний дощ, гроза

У п'ятницю, 14 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«14 червня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний (у південній та східній частині - північно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 28-33°, на півночі Лівобережжя вночі 13-18°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 22-27°», - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Нагадаємо, спекотне літо у Києві встановлює перші температурні рекорди.