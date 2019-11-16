Погода на суботу: повітря в Україні прогріється до +13, без опадів



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У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень 9-11°

У суботу, 16 листопада, синоптики прогнозують в Україні 8-13° тепла, без опадів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«16 листопада хмарно з проясненнями. Без опадів. У західних, південних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на Закарпатті та Одещині вночі 6-11°, вдень 14-18°; у східній частині вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.