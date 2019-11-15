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    Яка погода чекає на киян у вихідні

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    <span>У лісі буде затишно і не сильно холодно</span> - Яка погода чекає на киян у вихідні
    У лісі буде затишно і не сильно холодно
    Фото: Natasha Khydyakova, Facebook

    У столиці стає все холодніше

    У суботу та неділю, 16 і 17 листопада, у Києві очікується хмарна суха погода.

    Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Якихось істотних опадів не очікується - можна попрацювати на вулиці», - зазначила вона.

    За її словами, антициклон поступово вихолоджує ночі, тому мінімально вже буде значно холодніше.

    «У Києві 16-17 листопада опадів не передбачається. Вночі +3+5 градусів, вдень +8+11 градусів», - повідомила Діденко.

    Також вона нагадала про тумани, і радить водіям вмикати фари.

    Нагадаємо, у Києві температура в ніч на 5 листопада не опустилася нижче +12,3 градусів, а це значить, що попереднє рекордне значення 1930 року було повторено

    4 листопада у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Після полудня 4 листопада стовпчик максимального термометра піднявся до +17,6 градусів, що на 2,7 градуси вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 1957 році. Середньодобова температура склала +12,9 градусів, що на 0,6 градуса вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1996 року.

    6 листопада після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +19,4 градусів, що на 2,4 градуси вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 2013 році.

    У Києві температура в ніч на середу, 13 листопада, не опустилася нижче +9,2 градусів. Це значить, що попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9 градусів. Це вже п’ятий температурний рекорд листопада у столиці.

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