Яка погода чекає на киян у вихідні



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У лісі буде затишно і не сильно холодно Фото: Natasha Khydyakova, Facebook

У столиці стає все холодніше

У суботу та неділю, 16 і 17 листопада, у Києві очікується хмарна суха погода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Якихось істотних опадів не очікується - можна попрацювати на вулиці», - зазначила вона.

За її словами, антициклон поступово вихолоджує ночі, тому мінімально вже буде значно холодніше.

«У Києві 16-17 листопада опадів не передбачається. Вночі +3+5 градусів, вдень +8+11 градусів», - повідомила Діденко.

Також вона нагадала про тумани, і радить водіям вмикати фари.

Нагадаємо, у Києві температура в ніч на 5 листопада не опустилася нижче +12,3 градусів, а це значить, що попереднє рекордне значення 1930 року було повторено.

4 листопада у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Після полудня 4 листопада стовпчик максимального термометра піднявся до +17,6 градусів, що на 2,7 градуси вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 1957 році. Середньодобова температура склала +12,9 градусів, що на 0,6 градуса вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1996 року.

6 листопада після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +19,4 градусів, що на 2,4 градуси вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 2013 році.

У Києві температура в ніч на середу, 13 листопада, не опустилася нижче +9,2 градусів. Це значить, що попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9 градусів. Це вже п’ятий температурний рекорд листопада у столиці.