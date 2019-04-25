Київ готується до святкування Дня сусіда



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Свято проходитиме у столиці вперше

Постійна комісія Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики сьогодні підтримала План заходів щодо підготовки та відзначення в місті Києві Дня сусіда у 2019 році. Свято проходитиме у столиці вперше. За рішенням Київради воно відбуватиметься щорічно у третю суботу травня.

Відтак, районні адміністрації повинні популяризувати подію та максимально поінформувати киян. Департамент культури та освіти КМДА мають організувати просвітницькі заходи, присвячені Дню сусіда. Про це повідомляє прес-служба Київради.

За словами ініціатора свята, депутата Київради Людмили Костенко, День сусіда – вагомий та вкрай необхідний соціальний захід.

«Це не просто знайомство із жителями свого будинку. В його корінні набагато глибша суть: люди організовуються і влаштовують, приміром, спільні домашні дитячі садочки, допомагають малозабезпеченим сусідам, вирішують проблеми із працевлаштуванням. З 2003 року День сусіда став загальноєвропейською практикою і сьогодні він відзначається у 50-ти країнах світу. Я сподіваюся, що дане міське свято стане хорошою практикою, та навіть більше – традицією, і для нашого Києва та його мешканців», – підкреслила Костенко.

У рамках Плану заходів, Департамент охорони здоров’я КМДА повинен передбачити наявність екстреної (швидкої) медичної допомоги. Порядок під час святкування – за Головним управлінням Національної поліції у місті Києві.

З 2020 року підготовку заходів до Дня сусіда буде включено до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020-2022 рр».