Погода на вихідні: спека дещо спаде, прийдуть грози



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Усі регіони країни 14 червня накриють грози

Спека дещо спаде з неділі, 14 червня

На вихідних Україну накриють грози та спека, яка почне спадати лише в неділю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 13 червня, грози накриють всі області, крім трьох: Донецької, Луганської і Харківської. Там же очікується і найвища по всій країні температура повітря.

На заході температура повітря вдень сягне +24 ... +28, а вночі - від +14 до +17.

На півдні вдень від +22 до +28, а вночі - від 15 до 19 градусів тепла.

На сході вдень від +30 до +35, а вночі - від +17 до +20. У центральних областях вдень від +29 до +33, а вночі - від +18 до +20.

У неділю, 14 червня, спека піде на спад: максимальна температура складе +33 градуси. Крім того, грози охоплять всі сфери країни.

На заході температура повітря вдень сягне від +23 до +26, а вночі - від +14 до +16.

На півдні вдень від +24 до +27, а вночі - від 14 до 18 градусів тепла.

На сході вдень від +24 до +33, а вночі - від +15 до +19. У центральних областях вдень від +23 до +27, а вночі - від +14 до +17.