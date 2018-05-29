Погода на вівторок: сонячно та без опадів
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У Києві сьогодні стовпчики термометрів показуватимуть 26-28 градусів
У вівторок, 29 травня, в Україні синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
На Заході, Півночі, Півдні та в Центрі буде 25-28 градусів тепла, без опадів. На Сході очікується 22-24 градусів, сонячно.
У Києві сьогодні стовпчики термометрів показуватимуть 26-28 градусів, протягом дня переважатиме ясна та сонячна погода.
Нагадаємо, з 1 червня в Україні очікується зниження температури повітря та збільшення дощів.