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    Погода на вівторок: сонячно та без опадів

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    Погода на вівторок: сонячно та без опадів

    У Києві сьогодні стовпчики термометрів показуватимуть 26-28 градусів

    У вівторок, 29 травня, в Україні синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    На Заході, Півночі, Півдні та в Центрі буде 25-28 градусів тепла, без опадів. На Сході очікується 22-24 градусів, сонячно.

    У Києві сьогодні стовпчики термометрів показуватимуть 26-28 градусів, протягом дня переважатиме ясна та сонячна погода.

    80.

    Нагадаємо, з 1 червня в Україні очікується зниження температури повітря та збільшення дощів.

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