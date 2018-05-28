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    Яким буде перший день літа: прогноз погоди

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    Яким буде перший день літа: прогноз погоди

    За інформацією Наталки Діденко, червень розпочнеться дощами

    З 1 червня в Україні очікується зниження температури повітря та збільшення дощів.

    Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    «У суботу-неділю подекуди навіть очікується нижче +20 градусів», - повідомила синоптик.

    У вівторок, 29 травня, за словами Діденко, загалом +23+27 градусів. «Дуже тепло - на заході, +25+29 градусів. Помірно тепло - на сході, +22+24 градуси», - написала вона, додавши, що невеликі опади ймовірні на Вінниччині та Житомирщині, можливо, торкнуться західної Одещини.

    Діденко повідомила, що у Києві очікується суха погода та +27 градусів.

    Нагадаємо, 28-30 травня в Україні спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. При цьому попередження не стосується більшості районів Прикарпаття та Закарпаття.

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