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    Погода в Україні на неділю: без опадів, температура підвищиться до +24

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    У Києві сьогодні невелика хмарність, без опадів - Погода в Україні на неділю: без опадів, температура підвищиться до +24
    У Києві сьогодні невелика хмарність, без опадів

    Вранці у південних, східних та центральних областях туман

    У неділю, 20 жовтня, в Україні буде сухо і тепло, проте місцями прогнозується туманна погода.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «20 жовтня невелика хмарність, без опадів. Уночі та вранці у південних, східних та центральних областях туман. Вітер південний та південно-східний, 3-8 м/с», - йдеться у повідомленні.

    Температура вночі 4-9° тепла, на півдні та крайньому заході до 12°; вдень 17-22°, у західних областях місцями до 24°.

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    У Києві сьогодні невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 20-22°.

    До слова, синоптики прогнозують Україні найхолоднішу зиму за останні 30 років.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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