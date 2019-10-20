Погода в Україні на неділю: без опадів, температура підвищиться до +24



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У Києві сьогодні невелика хмарність, без опадів

Вранці у південних, східних та центральних областях туман

У неділю, 20 жовтня, в Україні буде сухо і тепло, проте місцями прогнозується туманна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«20 жовтня невелика хмарність, без опадів. Уночі та вранці у південних, східних та центральних областях туман. Вітер південний та південно-східний, 3-8 м/с», - йдеться у повідомленні.

Температура вночі 4-9° тепла, на півдні та крайньому заході до 12°; вдень 17-22°, у західних областях місцями до 24°.

У Києві сьогодні невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 20-22°.

До слова, синоптики прогнозують Україні найхолоднішу зиму за останні 30 років.