Столицю знову накриє густий туман
Киян попередили про туман у місті
Фото: Главком
Видимість сягатиме не більше 500 м
У п’ятницю, 8 листопада, вранці у Києві очікується туман: погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомлялося, 8 листопада на правобережній частині України очікується сильний туман.
Нагадаємо, в кінці жовтня температурна інверсія спричинила густий туман у столиці. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.
З метою посилення моніторингу атмосферного повітря у Києві мережу постів метеоспостережень Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського було переведено на посилений режим роботи.