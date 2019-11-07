Столицю знову накриє густий туман



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Киян попередили про туман у місті Фото: Главком

Видимість сягатиме не більше 500 м

У п’ятницю, 8 листопада, вранці у Києві очікується туман: погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомлялося, 8 листопада на правобережній частині України очікується сильний туман.

Нагадаємо, в кінці жовтня температурна інверсія спричинила густий туман у столиці. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.