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    Столицю знову накриє густий туман

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    Киян попередили про туман у місті - Столицю знову накриє густий туман
    Киян попередили про туман у місті
    Фото: Главком

    Видимість сягатиме не більше 500 м

    У п’ятницю, 8 листопада, вранці у Києві очікується туман: погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.  

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як повідомлялося, 8 листопада на правобережній частині України очікується сильний туман. 

    Нагадаємо, в кінці жовтня температурна інверсія спричинила густий туман у столиці. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.

    З метою посилення моніторингу атмосферного повітря у Києві мережу постів метеоспостережень Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського було переведено на посилений режим роботи.
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