Погода змінюється. В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні в Украаїні очікуються грози, град і шквали

Українців попередили про перший рівень небезпеки – жовтий. Очікуються грози, град і шквали. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«До кінця доби 29 червня в Україні, крім більшості південних областей, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м / с», – йдеться в повідомленні.

Як раніше писав «Главком», цей тиждень принесе в Україну багато дощів і спекотну погоду. Однак спеки у +37° вже не буде. Сьогодні опади очікуються на крайніх півночі та півдні України, а також у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Крім того, синоптики попередили, що у липні Україну накриє рекордна за 30 років спека.

Із 1991 по 2020-й, тобто протягом останніх 30 років, зміни середньої температури за липень збільшилися на 1,5 градуси у порівнянні з кліматичною нормою 1961-1990 років.

Останні десять років липень був теплішим уже майже на 2 градуси, а в 2010 і 2012 роках «аномалії середньої за місяць температури перевищили 4 градуси», розповіла Балабух.

Своєю чергою, народний синоптик Леонід Горбань заявив, що в липні сильна спека буде чергуватися з грозами, зливами та шквалами. За його словами, початок місяця буде дощовим, але вже з 4 по 8 липня встановиться аномальна спека, пише ТСН.

11-12 липня в Україні очікуються дощі і бурі, з 18 по 28 липня в країну знову повернеться сильна спека, яка зміниться грозами

В Укргідрометцентрі уточнили, що місячна кількість опадів в липні очікується на рівні 34-91 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті – 103-155 мм, що в межах кліматичної норми.

Синоптики прогнозують, що в липні 2021 року температура повітря в Києві буде підійматися в деякі дні до +29+30 градусів.



