У небі над Сумами сфотографували вражаюче і рідкісне явище
Сьогодні, 28 червня, у Сумах та області очікується гроза і значний дощ
Фото грозового валу, зафіксованого на околиці міста Суми 27 червня 2021 року, виклали на фейсбук-сторінці Сумського гідрометцентру.
У коментарях до посту жителі Сумщини повідомили, що це природне явище встигло наробити лиха.
Наприклад, люди пишуть, що у селі Білка колишнього Тростянецького, а нині Охтирського району, городи позаливало водою, картоплю і помідори побило градом. Інтенсивна злива тривала 40 хвилин.
Синоптики попереджують, що сьогодні, 28 червня, у Сумах та області очікується гроза і значний дощ.
Через різке погіршення погодних умов днями дуже постраждали окупований росіянами український Крим, Львів та Рівне.
На Черкащині блискавка вбила двох людей, які ховалися під деревом від зливи.