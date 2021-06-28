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    У небі над Сумами сфотографували вражаюче і рідкісне явище

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    На околиці Сум піймали на фото грозовий вал - У небі над Сумами сфотографували вражаюче і рідкісне явище
    На околиці Сум піймали на фото грозовий вал
    фото: соцмережі

    Сьогодні, 28 червня, у Сумах та області очікується гроза і значний дощ

    Фото грозового валу, зафіксованого на околиці міста Суми 27 червня 2021 року, виклали на фейсбук-сторінці Сумського гідрометцентру.

    У коментарях до посту жителі Сумщини повідомили, що це природне явище встигло наробити лиха.

    sumy

    Наприклад, люди пишуть, що у селі Білка колишнього Тростянецького, а нині Охтирського району, городи позаливало водою, картоплю і помідори побило градом. Інтенсивна злива тривала 40 хвилин.

    Синоптики попереджують, що сьогодні, 28 червня, у Сумах та області очікується гроза і значний дощ.

    Через різке погіршення погодних умов днями дуже постраждали окупований росіянами український Крим, Львів та Рівне.

    На Черкащині блискавка вбила двох людей, які ховалися під деревом від зливи.

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    Теги: Суми негода дощ
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    У небі над Сумами сфотографували вражаюче і рідкісне явище