У небі над Сумами сфотографували вражаюче і рідкісне явище

На околиці Сум піймали на фото грозовий вал

Сьогодні, 28 червня, у Сумах та області очікується гроза і значний дощ

Фото грозового валу, зафіксованого на околиці міста Суми 27 червня 2021 року, виклали на фейсбук-сторінці Сумського гідрометцентру.

У коментарях до посту жителі Сумщини повідомили, що це природне явище встигло наробити лиха.

Наприклад, люди пишуть, що у селі Білка колишнього Тростянецького, а нині Охтирського району, городи позаливало водою, картоплю і помідори побило градом. Інтенсивна злива тривала 40 хвилин.

Синоптики попереджують, що сьогодні, 28 червня, у Сумах та області очікується гроза і значний дощ.

Через різке погіршення погодних умов днями дуже постраждали окупований росіянами український Крим, Львів та Рівне.

На Черкащині блискавка вбила двох людей, які ховалися під деревом від зливи.

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