За спекою прийдуть дощі: прогноз погоди на тиждень

Останній день червня в Україні обіцяє бути спекотним і майже без опадів

Майже кожен день в Україні очікуються опади, проте вони будуть незначними

Цей тиждень принесе в Україну багато дощів і спекотну погоду. Спеки в +37° вже не буде, проте без панамок не обійтися.

У вівторок, 29 червня, дощі ще більше змістяться на схід країни. Опади очікуються лише на крайніх півночі та півдні України, а також у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Спека почне повертатися, +27°...+29°.

Погода в Україні 29 червня / фото Уніан

Останній день червня в Україні обіцяє бути спекотним і майже без опадів. Невеликі дощі очікуються в Сумській, Харківській та Донецькій областях, а також у Криму. Температура до +30°.

Погода в Україні 30 Червня / фото Уніан

1 липня невеликі дощі очікуються практично по всій Україні. Опадів не буде лише в деяких північних областях і на півдні країни. Температура вдень +26°...+30°.

Погода в Україні 1 липня / фото Уніан

У п'ятницю, 2 липня, дощі знову накриють практично всю Україну. Сухо буде лише Волинській, Львівській, Київській та Луганській областях. Температура до +29°.

На вихідних дощі почнуть залишати Україну. У суботу сухо буде у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Житомирській областях. А в неділю до «сухих» областей додадуться Чернігівська, Вінницька, Хмельницька, Миколаївська та Одеська. Температура +26°...+28°.