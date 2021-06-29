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    За спекою прийдуть дощі: прогноз погоди на тиждень

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    Останній день червня в Україні обіцяє бути спекотним і майже без опадів - За спекою прийдуть дощі: прогноз погоди на тиждень
    Останній день червня в Україні обіцяє бути спекотним і майже без опадів
    Фото: Главком

    Майже кожен день в Україні очікуються опади, проте вони будуть незначними

    Цей тиждень принесе в Україну багато дощів і спекотну погоду. Спеки в +37° вже не буде, проте без панамок не обійтися.

    У вівторок, 29 червня, дощі ще більше змістяться на схід країни. Опади очікуються лише на крайніх півночі та півдні України, а також у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Спека почне повертатися, +27°...+29°.

    Погода в Україні 29 червня / фото Уніан
    Погода в Україні 29 червня / фото Уніан

    Останній день червня в Україні обіцяє бути спекотним і майже без опадів. Невеликі дощі очікуються в Сумській, Харківській та Донецькій областях, а також у Криму. Температура до +30°.

    Погода в Україні 30 Червня / фото Уніан
    Погода в Україні 30 Червня / фото Уніан

    1 липня невеликі дощі очікуються практично по всій Україні. Опадів не буде лише в деяких північних областях і на півдні країни. Температура вдень +26°...+30°.

    Погода в Україні 1 липня / фото Уніан
    Погода в Україні 1 липня / фото Уніан

    У п'ятницю, 2 липня, дощі знову накриють практично всю Україну. Сухо буде лише Волинській, Львівській, Київській та Луганській областях. Температура до +29°.

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    За спекою прийдуть дощі: прогноз погоди на тиждень
    За спекою прийдуть дощі: прогноз погоди на тиждень
    За спекою прийдуть дощі: прогноз погоди на тиждень

    На вихідних дощі почнуть залишати Україну. У суботу сухо буде у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Житомирській областях. А в неділю до «сухих» областей додадуться Чернігівська, Вінницька, Хмельницька, Миколаївська та Одеська. Температура +26°...+28°.

    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр дощ
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    За спекою прийдуть дощі: прогноз погоди на тиждень