Погрози Зеленському: слідство стверджує, що п’ять експертиз доводять злочин Звіробій і Федини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Софія Федина і Маруся Звіробій у львівській кав’ярні під час онлайн-стріму з погрозами президенту Володимиру Зеленському

Суд зобов’язав волонтерку і підозрювану Марусю Звіробій носити електронний браслет

Державне бюро розслідувань використовує, як докази погроз президенту Володимиру Зеленському п’ять експертиз, які були проведені протягом листопада-грудня 2019 року у справі волонтерки Марусі Звіробій (Олени Біленької) і нардепа Софії Федини.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 10 лютого.

Під час обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній Марусі Звіробій слідство використало ряд доказів, які буцімто підтверджують погрози Зеленському.

Це - висновок судової лінгвістичної експертизи усного мовлення від 5 листопада 2019 року. Було проаналізовано відео Звіробій і Федини, яке виклали в YouTube, і експерти дійшли висновків, що у висловах двох жінок містяться погрози життю президента України у зв`язку з його політичною і громадською діяльністю.

Наступна судова лінгвістична експертиза усного мовлення від 15 листопада 2019 року опрацювала те ж саме відео у YouTube» і Facebook і виявила погрози волонтерки та нардепа у бік президента.

Додаткова судова лінгвістична експертиза усного мовлення від 24 грудня 2019 року повторила висновки двох попередніх експертиз. Однак додала: і Федина, і Звіробій усвідомлювали характер, зміст своїх висловлювань, власну мовну поведінку протягом всіх своїх промов, у тому числі, коли йшлося про погрози вбивством президенту Володимиру Зеленському у зв`язку з його державною діяльністю.

Судово-портретна експертиза від 12 листопада 2019 року підтвердила присутність на під час запису резонансного відео волонтерки Марусі Звіробій і нардепа «Європейської солідарності» Софії Федини.

Судова експертиза звукозапису від 25 листопада 2019 року також підтвердила, що саме Федина і Звіробій перебували і говорили під час скандального відео.

Крім цього, у якості доказу ДБР використало свідчення президента Володимира Зеленського, який проходить у справі як потерпілий. Він підтвердив, що дивився відео за участю Федини і Звіробій, під час якого вони висловили йому погрози вбивством.

Як відомо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

В інтерв’ю «Главкому» пані Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

«Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», - вважає політик.