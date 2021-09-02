Похолодання, пориви вітру і дощі: прогноз погоди на 2 вересня

У четвер прогнозують похолодання до +10

В Україну прийде холодний шторм

У четвер, 2 вересня, погода в Україні у більшості регіонів буде похмурою та дощовою, однак на заході очікується сонце. Температура повітря становитиме від +14 до +24, пориви вітру сягатимуть 7-12 м/c. Такі дані Укргідрометцентру.

«2 вересня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – попередили синоптики Українського гідрометцентру.

На півдні України буде похмуро – очікується слабкий дощ з грозою. Денна температура на рівні +20…+24, нічна – від +13 до +17.

На сході очікується невеликий дощ з грозою. Температура повітря вдень становитиме +18…+24, вночі похолоднішає до +13…+16.

У північних регіонах погода також буде дощовою, але у Житомирській області – хмарно з проясненнями. У денний час доби синоптики прогнозують +15…+18, вночі стовпчик термометра опуститься до +10…+12.

На заході буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ може пройти лише у Закарпатській області. Температура вдень на рівні +14…+18, вночі +10…+13.

У центральних регіонах також очікуються опади у вигляді дощу, але на Вінниччині буде хмарно з проясненнями. Вдень +16…+21, вночі похолоднішає до +10…+15.

У Києві синоптики прогнозують слабкий дощ вдень і вночі. У денний час доби +14…+16, у нічний +10…+12.