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    Переважно дощитиме: прогноз погоди на 31 серпня

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    У вівторок опадів не буде в центрі України - Переважно дощитиме: прогноз погоди на 31 серпня
    У вівторок опадів не буде в центрі України
    Фото Фотоподорожі Україною / Facebook

    Погода в останній день літа буде не дуже теплою, прогріється тільки частина України

    Дощі 31 серпня очікуються на сході України, на північній Сумщині та місцями в західних областях. Такі дані Укргідрометцентру.

    На решті території протягом дня вівторка пануватиме антициклон з сонячними проясненнями.

    Температура завтра на Заході +17…+22, на півночі +19…+24, на сході, півдні, у більшості центральних областей +24…+29 градусів.

    У Києві дощ буде ночі 31-го серпня, удень у столиці проясниться. А максимальна температура повітря буде приблизно +23 градуси.

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    Нагадаємо, вересень в Україні буде майже в межах кліматичної норми. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Зокрема, там прогнозують, що середня місячна температура буде на рівні 14-18°, в Карпатах 11-12°. При цьому середня місячна температура повітря у вересні зазвичай становить 13-17°, тобто температура у вересні цього року буде близькою до кліматичної норми.

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    Теги: прогноз погоди повітря дощ
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    Переважно дощитиме: прогноз погоди на 31 серпня