Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 29 жовтня



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У вівторок в центральних, східних, південних областях та на Прикарпатті місцями невеликий дощ

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень 7-9°

В Україні у вівторок, 29 жовтня, у більшості областей очікуються невеликі дощі, вдень середня температура повітря становитиме 5-10° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«29 жовтня хмарно з проясненнями. У центральних, східних, південних областях та на Прикарпатті місцями невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів», - зазначається у повідомленні.

У південних областях вночі та вранці туман. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на сході та півдні країни 4-9°; вдень 5-10°, у південній частині до +16°.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі у столиці 3-5° тепла, вдень 7-9°.