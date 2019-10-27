У ДСНС поінформували щодо стану забруднення повітря на території України



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Синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки – ДСНС

Станом на сьогодні значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

«Станом на 27 жовтня значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що на території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Як пояснюється, ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднювальних речовин.

При цьому, як запевнили у службі, значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається.

Втім, є незначні перевищення гранично допустимих концентрацій у Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам’янському.

«Загалом, синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря», – резюмували у ДСНС.

За прогнозами Українського Гідрометцентру у період з 28 по 29 жовтня 2019 року на території України очікується покращення синоптичної ситуації.

Нагадаємо, в Україні в неділю, 27 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура місцями до +21.