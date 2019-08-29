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    У багатоповерхівці в Києві сталася пожежа (фото)

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    Пожежа сталася у квартирі на третьому поверсі - У багатоповерхівці в Києві сталася пожежа (фото)
    Пожежа сталася у квартирі на третьому поверсі
    Фото: ДСНС

    До ліквідації пожежі в квартирі було задіяно 18 вогнеборців

    У четвер, 29 серпня, сталася пожежа в квартирі на вул. Кирилівська, 152, що в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:46.

    На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що в 9-поверховому житловому будинку в одній із квартир на 3-му поверсі сталося загорання, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    Під час події власники квартири знаходились вдома, повідомивши до служби порятунку 101, вони самостійно вийшли на вулицю.

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    О 13:12 пожежа була локалізована, а о 13:40 ліквідована.

    До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу Київського гарнізону.

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    У багатоповерхівці в Києві сталася пожежа (фото)
    У багатоповерхівці в Києві сталася пожежа (фото)
    У багатоповерхівці в Києві сталася пожежа (фото)

    Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено балкон та закопчено стіни і стелю в кімнаті квартири.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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