У багатоповерхівці в Києві сталася пожежа (фото)
До ліквідації пожежі в квартирі було задіяно 18 вогнеборців
У четвер, 29 серпня, сталася пожежа в квартирі на вул. Кирилівська, 152, що в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:46.
На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що в 9-поверховому житловому будинку в одній із квартир на 3-му поверсі сталося загорання, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.
Під час події власники квартири знаходились вдома, повідомивши до служби порятунку 101, вони самостійно вийшли на вулицю.
О 13:12 пожежа була локалізована, а о 13:40 ліквідована.
До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу Київського гарнізону.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено балкон та закопчено стіни і стелю в кімнаті квартири.
Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.