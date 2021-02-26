Екологічна біда на Київщині: прорвало дамбу заводу і все пішло в річку (відео)

У річці Фоса загинула риба через потрапляння у воду рідини відстійника заводу

У річці Фоса в Макарівському районі Київщини сталась загибель риби. Повідомлення про це надійшло 24 лютого на «гарячу лінію» Київського рибоохоронного патруля від громадян.

Для перевірки факту та відповідного реагування на місце події оперативно прибули працівники Управління Держрибагентства у Києві та Київській області, повідомляє Київський рибоохоронний патруль.

Було зафіксовано прорив дамби вiдстiйника заводу та потрапляння рідини у водойму. Також в ході обстеження 20 метрів річки виявлено загибель водних біоресурсів у такій кількості: плiтка – 58 штук, плоскирка – 24 штуки і щука – 6 штук.

«З метою встановлення причин і умов загибелі водних біоресурсів Київським рибоохоронним патрулем відібрано проби води та водних біоресурсів для проведення лабораторних досліджень іхтіопатологічною лабораторією», – повідомив керівник рибоохоронного патруля Київщини Володимир Мухін.

Крім того, готуються листи до Державної екологічної інспекції Столичного округу, Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, Київської обласної державної адміністрації та Держрибагентства для відповідного реагування.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Макарiвського відділення поліції.

Київський рибоохоронний патруль закликає громадян при виявлені явищ замору риби терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (099) 341-73-18.