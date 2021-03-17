Проти селищної ради на Київщині відкрито провадження за «екоцид»

Держекоінспекція подала позов до суду проти керівництва Баришівки через сміттєзвалище площею 11 гектарів

Позовну заяву до суду на селищну раду Баришівки направила Державна екологічна інспекція. Як повідомляє інспекція на своєму сайті, бездіяльність керівництва селища спричинила масштабне засмічення та завдала значні збитки довкіллю.

«Йдеться про захоронення відходів, яке здійснювалось Баришівською ЖЕК та Баришівською селищною радою на земельних ділянках, не передбачених відповідними проєктами та дозволами. Площа такого несанкціонованого сміттєзвалища склала 11 гектарів. Збитки, розраховані Держекоінспекцією за це порушення, становлять 8,7 мільйона гривень», – пояснив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Посадовець підкреслив, що захоронення відходів на ділянках, що не є спеціально облаштованими для цього, загрожує справжньою екологічною катастрофою для жителів навколишніх населених пунктів. Адже небезпечні речовини зі сміття потрапляють напряму в ґрунт та водоносні горизонти, погіршуючи якість питної води.

«Тому в суді Держекоінспекція вимагатиме зупинити виконання робіт із видалення та захоронення відходів на зазначеній земельній ділянці, а також визнати бездіяльність Баришівської селищної ради та зобов’язати посадових осіб вжити заходи реагування щодо усунення виявлених порушень. Крім того, орган місцевого самоврядування зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані довкіллю», – заявив Андрій Мальований.

Крім того, голова Держекоінспекції додав, що наразі за матеріалами ДЕІ, направленими до Служби безпеки України, також відкрито кримінальне провадження за статтями 239 «Забруднення або псування земель» та 441 «Екоцид» Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, Державна екологічна інспекція під час перевірки підприємства «Згурівський комбінат комунальних підприємств» на Київщині виявила численні порушення у сфері поводження з відходами, в тому числі медичними.