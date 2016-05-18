Поки Гройсман говорить про «покращення», соціологи фіксують падіння економічної спроможності українців

Зниження економічної спроможності пов’язане з інфляцією, високою заборгованістю із виплати зарплат та збільшенням рахунків за «комуналку»

Значення індексу поточної економічної спроможності у листопаді 2017 роre, порівняно з жовтнем, зазнало помітного зниження – на 4,5 пункти, з 97,4 до 92,9 балів. Про це на основі своїх досліджень пише Центр Разумкова. Вказане зниження (що інтерпретується як погіршення поточної економічної спроможності українців) зумовлено переважно



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Зниження економічної спроможності пов’язане з інфляцією, високою заборгованістю із виплати зарплат та збільшенням рахунків за «комуналку»

Значення індексу поточної економічної спроможності у листопаді 2017 роre, порівняно з жовтнем, зазнало помітного зниження – на 4,5 пункти, з 97,4 до 92,9 балів. Про це на основі своїх досліджень пише Центр Разумкова.

Вказане зниження (що інтерпретується як погіршення поточної економічної спроможності українців) зумовлено переважно декількома чинниками.

Хоч у жовтні середня номінальна зарплата дещо зросла (з 7352 грн. до 7377 грн., тобто на 0,4%), проте прискорення інфляції призвело до зниження індексу реальної заробітної плати на 0,8%, а співвідношення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати та середньої зарплати залишається значним і без змін.

Також продовжується утримання високого рівня заборгованості з виплат заробітної плати, яка з вересня залишається практично незмінною (близько 3,5 млрд. грн.), а частка економічно активних підприємств (на яких утворюється заборгованість) перевищує 54% загальної кількості підприємств .

Тоді як відмінності у регіональних зарплатах практично не змінилися, галузеві відмінності посилилися (значною мірою внаслідок відчутного зниження зарплат в окремих сферах та галузях (зокрема, в освіті нараховані зарплати у жовтні на 7% нижчі від вересневих).

Як і попередніми роками, погіршились можливості повної сплати за житлово-комунальні послуги (внаслідок суттєвого здорожчання «платіжок»), хоча поки не відбулося помітного збільшення ресурсів на субсидії.

Нагадаємо, запроваджений Центром Разумкова індекс поточної економічної спроможності характеризує не лише традиційно розглядувану купівельну спроможність населення, але й економічну стійкість – здатність «усередненого» домогосподарства до життєдіяльності за умови втрати джерел поточного доходу впродовж певного періоду часу.

Саме економічна стійкість є однією з найважливіших умов відчуття життєвої захищеності, упевненості в завтрашньому дні – отже, можливостей побудови довгострокових життєвих стратегій, загалом умовою позитивного соціального самопочуття.