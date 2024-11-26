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З українських вишів відраховано більше 20 тис. студентів. Міносвіти назвало причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
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З українських вишів відраховано більше 20 тис. студентів. Міносвіти назвало причину
Також Міністерство освіти і науки України позбавило деякі університети ліцензії для провадження освітньої діяльності
фото з відкритих джерел

«Відрахування не варто вважати позитивним явищем для системи. Але, з іншої сторони, це ознака вимогливості наших закладів»

За період з квітня до серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 студентів чоловічої статі віком понад 30 років, які мали академічну неуспішність чи не з’являлися на заняттях. Про це повідомив заступник міністра Михайло Винницький.

За його словами, більшість студентів-чоловіків відрахували за результатами роботи внутрішніх систем якості освіти закладів, ще понад 5 тис. здобувачів припинили навчання через перевірку Державної служби якості освіти.

«Мабуть, відрахування студентів не варто вважати позитивним явищем для системи. Але, з іншої сторони, це ознака вимогливості наших закладів вищої освіти», – вважає Михайло Винницький.

Заступник міністра зауважив, що відраховані студенти були з числа осіб, які використовували статус здобувача освіти для того, щоб уникнути інших обов’язків громадян.

За поданням Державної служби якості освіти, працівники Національної поліції відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадових осіб українських вишів. Однак загальна кількість таких справ ще більша, додав Винницький.

Також МОН позбавило ліцензій низку університетів, серед них були ті заклади, які масово зараховували на навчання чоловіків призовного віку, зокрема, з порушенням ліцензійних обсягів.

«У кожного українця є право на здобуття вищої освіти за конкурсом. Україна сьогодні і в майбутньому потребуватиме високоосвічених громадян. Для цього система має бути ціннісною, очищеною від надужиття. Університет (в ідеалі) це середовище пошуку і передачі знань, здобуття навиків практичного їх застосування, і ще ціннісного осмислення ставлень щодо світу, в якому ми живемо. Якщо ми віримо саме в такий університет, ми не сміємо дозволити, щоб вища освіта використовувалася не за призначенням», – вважає Михайло Винницький.

Нагадаємо, близько 200 тис. чоловіків мобілізаційного віку вступають у виші для фіктивного навчання. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Раніше стало відомо, що наказ Міністерства освіти, який унеможливив відстрочку аспірантам-контрактникам, залишиться в силі. Причиною цьому стало Міністерство юстиції, яке вирішило, що для скасування рішення про державну реєстрацію цих наказів відсутні обставини. 

Як повідомлялося, Міністерство освіти та науки змінює правила вступу. Все через те, що з початком великої війни виник ажіотаж на аспірантуру, так як навчання на цій формі дає відстрочку від мобілізації.

До слова, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

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Теги: міністр освіта Міністерство юстиції студенти наказ навчання Україна університет правила Оксен Лісовий

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