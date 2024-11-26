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Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
На думку Снайдера, люди, які поширюють істерію про Третю світову війну, схильні вірити у «Великого сильного Путіна і Великого сильного Трампа»
фото з відкритих джерел

«Путін говорить про ядерну війну безперервно вже майже три роки. Самі росіяни не сприймають це серйозно»

Російський диктатор Володимир Путін все більше говорить про ядерну війну, аби світова спільнота почала панікувати і змушувала українців здатися. Водночас віра у слова диктатора лише робить його сильнішим, а можливість Третьої світової війни – вищою. Про це у статті під назвою «Третя світова війна? Давайте допоможемо тим, хто її стримує» написав американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер

На початку статті історик проводить паралель між страхом від «спаленого міста» і «початком Третьої світової війни».

«Було б погано, якби ваше місто згоріло. Це обґрунтований страх. Але що робити, якщо горить будинок вашого сусіда? Звісно ж, не звинувачувати у пожежі пожежників і не організовувати протест. Це вже саморуйнівна паніка. Було б погано, якби почалася Третя світова війна. Це обґрунтований страх. Чинячи опір Росії, українці роблять всі сценарії такої катастрофи менш імовірним. У масштабах нашого світу українці – це пожежники. Немає сенсу звинувачувати їх у вторгненні РФ або заважати їм виконувати свою роботу. Це вже не страх, а саморуйнівна паніка. Істерія робить Третю світову війну більш імовірною», – зауважив Снайдер.

Далі професор запропонував розглянути три сценарії Третьої світової війни:

  • ескалація звичайної війни в Європі;
  • ескалація звичайної війни у Тихоокеанському регіоні;
  • поширення ядерної зброї.

За його словами, в усіх трьох випадках «український опір робить решту світу безпечнішою». «Ці сценарії Третьої світової війни не реалізувалися, тому що українці йдуть на ризик», – наголосив Снайдер.

Історик пригадав, що традиційним сценарієм Третьої світової війни з 1940-х років був конфлікт між великими державами в Європі в результаті вторгнення Москви.

«Це вторгнення відбулося. Завдяки Україні триваюча війна обмежилася однією країною, їхньою власною. Росія вторглася в Україну без провокацій у 2014 році, а потім у набагато більшому масштабі у 2022 році. Попри прогнози майже всіх, Україна встояла перед повномасштабним вторгненням Росії, тим самим стримавши найбільшу війну з 1945 року на власній території. Це настільки величезне досягнення, що ми схильні не помічати його», – написав Снайдер.

Снайдер вкотре зауважив, що «українці запобігають війні у недосконалому світі, в якому нам доводиться жити». Водночас істерія призводить до «поклоніння Великій сильній Людині та мрії про якусь просту відповідь». На його думку, люди, які поширюють істерію про Третю світову війну, схильні вірити у «Великого сильного Путіна і Великого сильного Трампа».

«Великий сильний Путін говорить про ядерну війну, тому ми повинні панікувати і змусити українців здатися. Путін говорить про ядерну війну безперервно вже майже три роки. Самі росіяни не сприймають це серйозно. Кремль знає, що є американські істерики, які будуть вразливі до ядерної риторики, і тому він продовжує її. Але віра у Великого сильного Путіна – це те, що робить його сильним. А потурання Великому сильному Путіну робить Третю світову війну більш імовірною.

Великий сильний Трамп поширював фантазії про те, що він може закінчити російсько-українську війну за двадцять чотири години після свого обрання. Як ми бачимо, це була нісенітниця. Трамп не має влади, щоб змусити росіян припинити вторгнення, так само як і не має влади, щоб змусити українців припинити опір. Росіяни сподіваються схилити Трампа до припинення постачання зброї Україні, що полегшило б їм війну, але не припинило б її. Для цього вони намагаються нагнітати американську істерію через Третю світову війни», – пояснив історик. 

Тімоті Снайдер підкреслив, що російсько-українська війна – це «не телевізійне шоу чи подкаст».

«Українці взяли титанічно складну ситуацію і зробили її максимально легкою для нас. Своїм опором вони всіляко зміцнили нашу національну безпеку. Їхня мужність дає нам можливість обирати боягузтво. Але нав'язувати свою істерію мужнім людям, які зміцнюють нашу безпеку, – це найнебезпечніше, що ми можемо зробити. Ніхто при здоровому глузді не хоче Третьої світової війни», – підсумував професор. Снайдер додав, що не варто розв'язувати війну, «відмовляючись від людей, які її стримують».

Нагадаємо, після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна. Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно», – заявив дипломат. На думку Залужного, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і світ має готуватися до цього.

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