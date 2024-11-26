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Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
Як зазначив нардеп, «дуже складно» говорити про зменшення кількості українців, що підпадають під мобілізацію
фото з відкритих джерел

У Раді було зареєстровано законопроєкт, який пропонує зменшити граничний вік перебування на військовій службі та у запасі до 55 років 

Законопроєкт про зменшення граничного віку військової служби з 60 до 55 років не розглядатимуть найближчим часом. Про це заявив голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі «Українського Радіо».

За словами парламентаря, нині «дуже складно» говорити про законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення кількості громадян України, яких можуть мобілізувати. 

«Ворог, навпаки, нарощує свої мобілізаційні потуги та заохочує громадян і в грошовій формі, і шляхом списання заборгованості за кредитами. Все це спрямовано у Росії на збільшення кількості громадян, які залучені до армії країни-агресора. Тому в Україні цей законопроєкт не розглянутий навіть у першому читанні», – наголосив Веніславський. 

Як зазначив нардеп, немає підстав говорити, що законопроєкт розглянуть найближчим часом.

Зазначимо, 25 листопада до Верховної Ради подано законопроєкт №12222, який пропонує зменшити граничний вік перебування на військовій службі та у запасі до 55 років. 

Нагадаємо, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Як відомо, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як повідомлялося, за останні два місяці 98% повісток отримали громадяни, які не платять податки й ніде не зареєстровані як такі, що працюють.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році.

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Теги: мобілізація Верховна Рада демобілізація Федір Веніславський депутат

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