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Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Уламки літака, що впав на околиці Вільнюса
фото: delfi.lt

Екіпаж, імовірно, не відчував, що трапиться надзвичайна ситуація

Пілот, який вижив після падіння вантажного літака на околиці Вільнюса, перебуває у критичному стані. Двоє інших людей, які постраждали в аварії, почуваються добре. Про це повідомив Національний центр управління кризовими ситуаціями Литви, передає ABC News.

Із житлового будинку, поблизу якого впав літак, евакуйовано 13 осіб, вони не постраждали.

Авіаційний литовський експерт Відас Каупеліс, який прослухав запис спілкування пілотів із наземними диспетчерами до моменту катастрофи, сказав, що екіпаж не відчував, що трапиться надзвичайна ситуація. За його словами, пілоти та диспетчери, здається, пройшли просту процедуру заходження на посадку протягом приблизно п’яти хвилин їхньої розмови.

Фахівець припустив, що катастрофа могла стати несподіванкою навіть для пілотів, оскільки, здавалося, це сталося лише через кілька секунд після їхнього спілкування з диспетчерами. «Якби вони мали справу з серйозними проблемами, такими як пожежа чи технічні проблеми, вони, швидше за все, повідомили б про це диспетчеру польотів», – сказав Каупеліс.

Національна рада з безпеки на транспорті Литви повідомила, що направляє групу американських слідчих до Литви для допомоги в розслідуванні причин катастрофи.

Нагадаємо, рано вранці 25 листопада вантажний літак за невизначених обставин зазнав аварії над Вільнюсом і впав на житловий будинок. Відомо, що літак, який впав, орендувала компанія DHL. Літак летів із Лейпцига, його оператор – компанія Swiftair. У Службі безпеки Литви поки не висловлюють конкретних припущень про причини падіння вантажного літака над Вільнюсом, втім не відкидають жодних версій, включно з терористичною. 

Американське видання The Wall Street Journal із посиланням на дані західних розвідок повідомляло, що в липні в логістичних центрах служби доставки DHL у Лейпцигу та Бірмінгемі сталося два загадкових вибухи.

Розслідування показало: запалювальні пристрої, що здетонували, були частиною таємної операції, яку проводила російська розвідка.

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Теги: катастрофа авіакатастрофа літак Литва

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