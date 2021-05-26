Покружляв і сів у Мінську. Літак «Белавіа» не пустили в ЄС

Перш ніж взяти курс на Мінськ, літак здійснив кілька кіл

Літак «Белавіа», що 26 травня вилетів з Мінська до Барселони, був змушений повернутися в аеропорт відправлення. Борт не пустили в повітряний простір Польщі – першої країни Євросоюзу, через яку пролягав маршрут, повідомляє «Російська служба Бі-Бі-Сі».

Польща не пропустила літак на підставі того, що наступна країна по маршруту – Франція – вже закрила свій повітряний простір для бортів білоруського державного авіаперевізника.

Траєкторію польоту літака відображено на сайті Flightradar. Літак здійснив кілька кіл, перш ніж взяти курс на Мінськ.

Відзначимо, що небо для «Белавіа» першими закрили Україна, Велика Британія, а також члени ЄС Литва і Франція. У більшості європейських держав від польотів над Білоруссю відмовилися найбільші авіакомпанії, в тому числі Lufthansa, KLM і AirFrance.

Сьогодні стало відомо, що із Білорусі не можуть повернутися 26 українців. Вони проходять там лікування.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.