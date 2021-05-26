Ще одна країна ввела заборону на авіасполучення з Білоруссю

Білоруським авіакомпаніям заборонили використовувати повітряний простір Латвії і її аеропорти

Латвійські авіаперевізники зобовʼязані облітати Білорусь

Латвійський уряд у вівторок ввечері заборонив білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір Латвії і її аеропорти, а місцевих авіаперевізників зобовʼязав облітати Білорусь. Рішення вступає в силу негайно.

Про це повідомили у пресслужбі уряду, пише Delfi.

Крім того, аеропорти Латвії не будуть обслуговувати літаки інших країн, які використовують повітряний простір Білорусі на маршруті свого польоту.

Таким чином, Латвія призупиняє дію дозволу на польоти для білоруської авіакомпанії «Белавіа» і не буде видавати дозволи на нерегулярні польоти білоруським перевізникам.

Також буде припинено дозвіл airBaltic на польоти до Мінська.

Як повідомлялося, Британія не прийматиме рейси «Белавіа» та запровадила санкції проти сотні білорусів.

Також «Белавіа» скасувала усі рейси в та з України до осені.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду

Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

Між іншим, 25 травня Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair, однак через кілька годин сайт було вже заблковано.