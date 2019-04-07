Поліцейські на Донеччині виявили схрон з боєприпасами (ФОТО)
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Розсилка
У схованці правоохоронці виявили два постріли РПГ-7, дві гранати РГД-5, одну гранату Ф-1, три запали до гранат та 40 патронів калібру 5,45 мм
Поліцейськими зведеного загону Головного управління національної поліції в Сумській області, який входить до складу Об’єднаних сил, під час несення служби з охорони публічного порядку на автомобільній дорозі Селідове - Карлівка в лісосмузі виявлено схрон з боєприпасами. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.
У схованці правоохоронці виявили два постріли РПГ-7, дві гранати РГД-5, одну гранату Ф-1, три запали до гранат та 40 патронів калібру 5,45 мм.
За даним фактом працівниками Мар'їнського відділу поліції ГУНП в Донецькій області проводиться перевірка.
Крім того, протягом доби представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил припинили 473 правопорушення адміністративного характеру. До відділів поліції було доставлено троє громадян, які підозрюються в участі у складі збройних формуваннях Російської Федерації.
В районі проведення операції Об'єднаних сил правоохоронцями розкрито 16 злочинів, серед яких три пов'язані з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Вилучено мінометну міну калібру 82 мм, 11 ручних гранат різних типів, 10 пострілів ВОГ-25, підривачі та набої для стрілецької зброї різних калібрів.
Нагадаємо, від початку доби станом на 12:00 у районі проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано три ворожих обстріли. При цьому ворог застосовував міномети різних калібрів. Так, 06:45 з напрямку від окупованого селища Молодіжне, противник здійснив мінометний обстріл захисників Катеринівки. Тут зафіксовано близько 10 розривів від ворожих мін 120-го та 82-го калібрів.
«З 09:00 до 10:00 ворог вів обстріл оборонців Гнутового. Від села Верхньошироківське окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм, та вели вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», — зазначив Гуцуляк.