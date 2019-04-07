Поліцейські на Донеччині виявили схрон з боєприпасами (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

У схованці правоохоронці виявили два постріли РПГ-7, дві гранати РГД-5, одну гранату Ф-1, три запали до гранат та 40 патронів калібру 5,45 мм

Поліцейськими зведеного загону Головного управління національної поліції в Сумській області, який входить до складу Об’єднаних сил, під час несення служби з охорони публічного порядку на автомобільній дорозі Селідове - Карлівка в лісосмузі виявлено схрон з боєприпасами. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

У схованці правоохоронці виявили два постріли РПГ-7, дві гранати РГД-5, одну гранату Ф-1, три запали до гранат та 40 патронів калібру 5,45 мм.

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

За даним фактом працівниками Мар'їнського відділу поліції ГУНП в Донецькій області проводиться перевірка.