Поліцейські отримали нагороди за ліквідацію «полтавського терориста» (відео)



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Фото: особиста сторінка у Facebook Ярослава Тракало

«Спрацювали відважно, професійно і чітко», – Аваков

Чотири поліцейські, що брали участь у пошуку, затриманні та знешкодженні «полтавського терориста», отримали нагородну зброю від міністра Арсена Авакова. Про це повідомив заступник директора департаменту зв’язків із громадськістю МВС Ярослав Тракало на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається у повідомленні Ярослава Тракало, відзнаки отримали інспектор сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, майор Артем Нужненко, начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, капітан Петро Гума, та два «штурмовики» – старший лейтенант та старший сержант – спецпідрозділу КОРД ГУ НПУ у Полтавській області.

Нагадаємо, що вранці 23 липня у Полтаві чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату. Він взяв у заручники працівника карного розшуку, якого обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника Віталія Шияна. Нападнику надали автомобіль, на якому він рухався в бік Києва. пізніше він відпустив заручника і втік у невідомому напрямку. До пошуків Скрипника було залучено поліцію, Нацгвардію, кінологів, спеціальну техніку. Після тижня пошуків силовики виявили місце перебування Романа Скрипника і ліквідували його після збройного опору.

Роман Скрипник є 32-річним мешканцем Полтави, якого раніше судили за низку злочинів. Уперше до відповідальності Скрипника притягнули у 2007 році за крадіжку. Пізніше його судили у 2008 та 2014 роках за шахрайство, крадіжки та виробництво і зберігання наркотиків.