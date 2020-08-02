Колона БТР збройних сил Білорусі рухається до кордону Росії: відео



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Колона БТР збройних сил Білорусі рухається до кордону Росії

Очевидець зняв рух білоруської бронетехніки до кордону Росії

У Мережі з'явилося відео, на якому колона БТР рухається в супроводі патрульного автомобіля, схожого на поліцейський.

Ролик опублікувало видання «Новая Газета».

Представники ЗМІ зазначають, що відео їм надіслав читач.

На відеоролику видно колону бронетехніки. Її супроводжує автомобіль з включеними спецсигналами. Автор відеофрагменту знімав те, що відбувається, перебуваючи в автомобілі.

Свідок подій зазначив, що БТР належать збройним силам Білорусії.

Офіційного підтвердження інформації немає.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

Як повідомлялося, затримані найманці «Вагнера» їхали до Туреччини «дивитися на собор».

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