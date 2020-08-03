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    З’явилося ім’я та фото терориста, що захопив банк у Києві

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    Чоловік, який погрожує підірвати відділення АТ &laquo;Універсал Банк&raquo;&nbsp; - З’явилося ім’я та фото терориста, що захопив банк у Києві
    Чоловік, який погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» 
    Фото: Антон Геращенко, Facebook

    Чоловік, що захопив банк, є громадянином Узбекистану

    За попередньою інформацією, особою яка погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Судячи за його соціальними мережами - це психічно неврівноважена особа. Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри, та чи дійсно в нього справжня вибухівка. Тому наразі обрана стратегія перемовин», - написав Геращенко.

    Він також повідомив, що на місці створений оперативний штаб СБУ та поліції.

    Введено в дію план спеціальної операції «Бумеранг».

    Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

    Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

    Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.

    Національна поліція України СБУ Київ банки Антон Геращенко тероризм вибухівка
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