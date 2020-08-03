З’явилося ім’я та фото терориста, що захопив банк у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік, який погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» Фото: Антон Геращенко, Facebook

Чоловік, що захопив банк, є громадянином Узбекистану

За попередньою інформацією, особою яка погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Судячи за його соціальними мережами - це психічно неврівноважена особа. Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри, та чи дійсно в нього справжня вибухівка. Тому наразі обрана стратегія перемовин», - написав Геращенко.

Він також повідомив, що на місці створений оперативний штаб СБУ та поліції.

Введено в дію план спеціальної операції «Бумеранг».

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.