Поліцейські відпрацювали вже більше 500 гральних закладів по всій Україні

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Мобільні групи продовжують роботу

Мобільні групи, до складу яких входять працівники територіальних управлінь стратегічних розслідувань, оперативних та слідчих підрозділів, продовжують відпрацювання на всій території України. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Станом на 15:00 працівники поліції вже відпрацювали понад 500 закладів у всіх регіонах України. Мобільні групи продовжують роботу.

Поліція звертається до громадян із проханням у разі виявлення функціонування таких закладів повідомляти інформацію на спецлінію «102».

Нагадаємо, станом на 7 годину ранку за результатами відпрацювання закрито 152 заклади, поліцейські вилучили обладнання на 46 мільйонів гривень.

Як повідомлялось, після провалу голосування у Верховній Раді Кабмін сьогодні заборонив гральний бізнес під виглядом лотерей. Зокрема, уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей. За словами прем'єра Олексія Гончарука, заклади з гральними автоматами не зможуть працювати, прикриваючись договорами на поширення лотерей.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився припинити діяльність нелегальних гральних закладів на території країни до 16:00 20 грудня.