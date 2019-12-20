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    Новини

    СБУ закрила 10 гральних закладів в Одесі

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    СБУ закрила 10 гральних закладів в Одесі

    Влада завдала удару по гральному бізнесу

    Співробітники СБУ блокували роботу 43 підпільних казино та гральних закладів у шести регіонах країни: Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Запоріжжі.

    Про це інформує пресслужба СБУ, повідомляє «Главком».

    Під час спецоперації, яка була проведена на виконання доручення Президента України, вилучили 33 столи для гри у покер, 293 гральні автомати, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.

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    СБУ закрила 10 гральних закладів в Одесі
    СБУ закрила 10 гральних закладів в Одесі
    СБУ закрила 10 гральних закладів в Одесі
    СБУ закрила 10 гральних закладів в Одесі
    СБУ закрила 10 гральних закладів в Одесі

    Оперативники спецслужби встановили, де саме функціонують підпільні казино та гральні заклади, які «кришують» правоохоронці. Відбулося 57 обшуків за адресами розташування закладів.

    Спецоперацію проведено спільно з органами ДБР та прокуратури.

    Розпочато низку кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

    Нагадаємо, що діяльність нелегальних закладів не відповідає положенням Закону України «Про державні лотереї України». Також вони працювали всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу».

    СБУ Одеса гральний бізнес
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