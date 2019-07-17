Столична поліція провела останні навчання перед виборами (фото, відео)



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Поліцейські відпрацювали випадки повідомлень про замінування виборчих дільниць Фото: Нацполіція

Андрій Крищенко відзвітував, що столична поліція повністю готова до виборів

У Дарницькому районі столиці провели практичні відпрацювання дій поліцейських при забезпеченні громадського порядку та у разі виявлення порушень виборчого законодавства під час парламентських виборів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У навчальних зборах взяли участь майже 200 працівників органів та підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві, Національної гвардії та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Під час навчань поліцейські обговорили особливості роботи на парламентських виборах, типові порушення у ході агітаційної кампанії, поновили знання про ключові адміністративні та кримінальні правопорушення та відпрацювали алгоритм дій поліцейських у день голосування.

При проведенні відпрацювання ситуативних завдань правоохоронці моделювали конкретні практичні нештатні ситуації, які можуть виникнути під час проведення виборів, аби напрацювати чіткий алгоритм дій для правильного та вчасного реагування.

Зокрема відпрацювали випадки нападу на дільничну комісію при транспортуванні бюлетенів, виявлення невідомого предмета на виборчій дільниці, повідомлення про замінування, блокування роботи ДВК, виникнення пожежі тощо.

«Столична поліція повністю готова до проведення виборів. Ми проводили відповідну роботу із урахуванням досвіду та недоліків у попередніх президентських виборах. Триває спільна співпраця з громадською організацією Громадянська мережа «Опора», представники якої розробили навчальний посібник, котрим будуть користуватися всі правоохоронці на виборчих дільницях. Окрім того, київські поліцейські проводили масштабні навчання, де відпрацьовували алгоритм і тактику дій при правопорушеннях та нештатних ситуаціях під час проведення виборів», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

На думку учасників навчальних зборів, такі відпрацювання є необхідними та дієвими, оскільки виборчий процес потребує превентивних заходів, у тому числі від поліції. Саме поліція забезпечує порядок як під час виборчого процесу, так і в день голосування.

«Загалом передвиборча кампанія проходить спокійно, а найбільша частина зафіксованих адміністративних правопорушень стосується незаконної агітації. На цей час вже розслідується 23 кримінальних провадження, і здебільшого це випадки хуліганських дій на вулиці з наметами кандидатів у депутати, а також є кілька проваджень щодо підкупу виборців та перешкоджання виборчого процесу. Переконаний, що завдяки комплексним відпрацюванням та превентивним заходам ми зможемо забезпечити на належному рівні публічну безпеку і порядок під час проведення виборів», - підсумував Крищенко.