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    У світі

    Поліція показала момент вибуху в Нешвіллі: відео

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    В американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом - Поліція показала момент вибуху в Нешвіллі: відео
    В американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом
    Фото: АР

    За інформацією поліції, зловмисник, який раніше не викликав підозр, діяв сам, його мотив продовжує залишатися незрозумілим

    Правоохоронці США встановили особу чоловіка, який скоїв вибух у центрі міста Нешвілл у штаті Теннессі.

    Про це повідомляє DW.

    «На підставі аналізів ДНК останків, знайдених на місці події, та інших доказів слідство дійшло висновку, що організатором вибуху був 63-річний Ентоні Квінн Ворнер», – йдеться в повідомленні з посиланням на дані ФБР і генпрокуратури США.

    За інформацією поліції, зловмисник, який раніше не викликав підозр, діяв сам, його мотив продовжує залишатися незрозумілим.

    Поліція також оприлюднила у Твіттері запис відеокамери, що зафіксувала момент вибуху.

    Відомо, що поліція знайшла людину, пов'язану з вибухом фургона в Нешвіллі.

    Зазначимо, у Нешвіллі пообіцяли $300 тисяч винагороди за інформацію про вибух фургона.

    Нагадаємо, в американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом. За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень, десятки будівель та міська інфраструктура пошкоджені.

    У автофургоні через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин. На місце негайно прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій. 

    Згодом правоохоронці виявили людські рештки в місці вибуху замінованого фургона в американському місті Нешвілл.

    Теги: вибух США ФБР поліція
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