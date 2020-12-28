Поліція показала момент вибуху в Нешвіллі: відео

В американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом

За інформацією поліції, зловмисник, який раніше не викликав підозр, діяв сам, його мотив продовжує залишатися незрозумілим

Правоохоронці США встановили особу чоловіка, який скоїв вибух у центрі міста Нешвілл у штаті Теннессі.

Про це повідомляє DW.

«На підставі аналізів ДНК останків, знайдених на місці події, та інших доказів слідство дійшло висновку, що організатором вибуху був 63-річний Ентоні Квінн Ворнер», – йдеться в повідомленні з посиланням на дані ФБР і генпрокуратури США.

За інформацією поліції, зловмисник, який раніше не викликав підозр, діяв сам, його мотив продовжує залишатися незрозумілим.

Поліція також оприлюднила у Твіттері запис відеокамери, що зафіксувала момент вибуху.

This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020

Відомо, що поліція знайшла людину, пов'язану з вибухом фургона в Нешвіллі.

Зазначимо, у Нешвіллі пообіцяли $300 тисяч винагороди за інформацію про вибух фургона.

Нагадаємо, в американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом. За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень, десятки будівель та міська інфраструктура пошкоджені.

У автофургоні через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин. На місце негайно прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій.

Згодом правоохоронці виявили людські рештки в місці вибуху замінованого фургона в американському місті Нешвілл.