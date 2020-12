Поліція показала момент вибуху в Нешвіллі: відео

Правоохоронці США встановили особу чоловіка, який скоїв вибух у центрі міста Нешвілл у штаті Теннессі.

Про це повідомляє DW.

«На підставі аналізів ДНК останків, знайдених на місці події, та інших доказів слідство дійшло висновку, що організатором вибуху був 63-річний Ентоні Квінн Ворнер», – йдеться в повідомленні з посиланням на дані ФБР і генпрокуратури США.

За інформацією поліції, зловмисник, який раніше не викликав підозр, діяв сам, його мотив продовжує залишатися незрозумілим.

Поліція також оприлюднила у Твіттері запис відеокамери, що зафіксувала момент вибуху.

This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR