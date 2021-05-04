Поліція Харкова затримала ймовірного вбивцю молодої пари

Правоохоронцям знадобилася доба, щоб знайти підозрюваного у жорстокому вбивстві

Поліція затримала 22-річного харків'янина за підозрою в убивстві 29-річного чоловіка та його 24-річної співмешканки.

«Слідчі оголосили чоловікові про підозру в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо провину затриманого буде доведено в суді, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення», – повідомляє відділ комунікацій головного управління Нацполіції в Харківській області.

За словами начальника поліцейського главку Андрія Рубеля, через кілька годин після того, як тіла загиблих було виявлено у квартирі, де вони мешкали, правоохоронці мали інформацію про можливу причетність до вбивства знайомого загиблих.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі відпрацьовують різні версії вбивства, зокрема і вбивство через ревнощі.

Найближчим часом підозрюваному буде обрано запобіжний захід.

«Ми разом із прокуратурою наполягатимемо на триманні під вартою без внесення застави», – сказав Рубель.

Як повідомлялося, ввечері 2 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі в будинку на вул. Дружби Народів було виявлено тіла 29-річного чоловіка і його 24-річної співмешканки. Тіла знайшла мати чоловіка, яка прийшла до сина в гості.