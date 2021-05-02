На звалищі в Очакові знайшли тіло військового, підозрюваного в замаху на ексколегу
За попередніми даними, причиною смерті чоловіка могло стати самогубство
На звалищі в смт Очаків Миколаївської області виявлений мертвим військовослужбовець ЗСУ, який розшукувався за підозрою в замаху на вбивство. Про це повідомляє Obozrevatel із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За даними видання, тіло загиблого на прізвище Тофан знайшли напередодні близько 18:20.
У поліції стверджують, що військовий 1995 року народження з 23 квітня розшукувався за замах на вбивство свого товариша по службі.
Інші обставини справи поки що не розголошуються.
Як інформує «Преступности.Нет», причиною смерті Тофана, який близько року тому звільнився із 73-го морського центру спеціальних операцій, могло стати самогубство.
«Тіло підозрюваного знайшли в районі сміттєзвалища в Очакові. Біля нього виявили пістолет Макарова, який раніше зник із військової частини. За попередніми даними, причиною смерті ексвійськовослужбовця могло стати самогубство», – пише видання.
Зазначено, що ймовірною причиною замаху були неприязні стосунки між військовими «внаслідок конфлікту через дівчину».
Нагадаємо, тиждень тому в Очакові 23-річний військовослужбовець отримав вогнепальне поранення в голову біля свого будинку, коли йшов на роботу. У скоєному підозрювали іншого військового, якого оголосили в розшук.
Також повідомлялося, що киянин виявив сумку з розчленованим тілом.