На звалищі в Очакові знайшли тіло військового, підозрюваного в замаху на ексколегу

Біля тіла підозрюваного знайшли пістолет Макарова, який раніше зник із військової частини

Біля тіла підозрюваного знайшли пістолет Макарова, який раніше зник із військової частини

За попередніми даними, причиною смерті чоловіка могло стати самогубство

На звалищі в смт Очаків Миколаївської області виявлений мертвим військовослужбовець ЗСУ, який розшукувався за підозрою в замаху на вбивство. Про це повідомляє Obozrevatel із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними видання, тіло загиблого на прізвище Тофан знайшли напередодні близько 18:20.

У поліції стверджують, що військовий 1995 року народження з 23 квітня розшукувався за замах на вбивство свого товариша по службі.

Інші обставини справи поки що не розголошуються.

Як інформує «Преступности.Нет», причиною смерті Тофана, який близько року тому звільнився із 73-го морського центру спеціальних операцій, могло стати самогубство.

«Тіло підозрюваного знайшли в районі сміттєзвалища в Очакові. Біля нього виявили пістолет Макарова, який раніше зник із військової частини. За попередніми даними, причиною смерті ексвійськовослужбовця могло стати самогубство», – пише видання.

Зазначено, що ймовірною причиною замаху були неприязні стосунки між військовими «внаслідок конфлікту через дівчину».

Нагадаємо, тиждень тому в Очакові 23-річний військовослужбовець отримав вогнепальне поранення в голову біля свого будинку, коли йшов на роботу. У скоєному підозрювали іншого військового, якого оголосили в розшук.

Також повідомлялося, що киянин виявив сумку з розчленованим тілом.