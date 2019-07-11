Поліція Канади продовжує тренувальну місію в Україні



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Комісар Королівської канадської кінної поліції Бренда Лакі

За чотири роки через канадське навчання пройшло більше 10 тис. українських воїнів

Продовжуючи поліцейську тренувальну місію в Україні, Канада хоче покращити безпекову ситуацію в Україні.

Про це заявила комісар Королівської канадської кінної поліції Бренда Лакі, коментуючи рішення про збільшення кількості канадських поліцейських інструкторів в Україні.

«Продовження присутності наших висококваліфікованих офіцерів поліції допоможе тренувати й наставляти українських поліцейських, кінцевою метою чого є підвищення безпеки у населених пунктах», - сказала Лакі.

Вона наголосила на важливості професійної поліції для добробуту населення.

«Наявність професійних, добре навчених та обладнаних поліцейських є ключовим для просування стабільності, надання мешканцям почуття безпеки та зміцнення верховенства права у крихких та постраждалих від конфлікту державах», - зазначила глава поліції.

Як повідомлялося, Королівська канадська кінна поліція вирішила удвічі збільшити кількість своїх інструкторів в Україні, довівши їх кількість до 45 осіб. Окрім цього, до 2021 року було подовжено термін їх відрядження.

Нагадаємо, окрім поліцейської місії, близько 200 канадських інструкторів проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За чотири роки через канадське навчання пройшло більше 10 тис. українських воїнів.

Джерело: Укрінформ