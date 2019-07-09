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    Події в Україні

    Канада розширила місію поліцейських інструкторів в Україні

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    <p>Українські та канадські силовики</p> - Канада розширила місію поліцейських інструкторів в Україні

    Українські та канадські силовики

    Місія поліцейських в Україні зросте більш ніж удвічі - з 20 до 45 осіб

    Канада більш ніж удвічі збільшила кількість поліцейських інструкторів та подовжила термін їх перебування в Україні.

    Про це заявили у Королівській кінній поліції Канади.

    «Королівська канадська кінна поліція рада розширити та подовжити місію в Україні. Відповідно до рішення уряду Канади, місія поліцейських в Україні зросте більш ніж удвічі - з 20 до 45 осіб. Це відрядження також триватиме два додаткові роки, до 2021-го», - заявили у штаб-квартирі кінної поліції в Оттаві.

    У відомстві уточнили, що канадські поліцейські в Україні служать у двосторонній місії з Національною поліцією та у Консультативній місії ЄС з реформування цивільного сектора безпеки.

    «Канадські поліцейські підтримують реформи в Україні. Вони проводять тренування та надають стратегічні поради з метою посилення можливостей та ефективності Національної поліції України у таких аспектах як безпека, кримінальні розслідування, запобігання й реагування на гендерне насильство. Канадський внесок допомагає забезпечити стійкість реформ та збудувати в Україні прозору й підзвітну правоохоронну службу», - зазначили у канадській поліції.

    Нагадаємо, окрім поліцейської місії, близько 200 канадських інструкторів проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За чотири роки через канадське навчання пройшло більше 10 тис. українських воїнів.

    Джерело: Укрінформ

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