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    Поліція Кривого Рогу розслідує вибух вогнегасника в маршрутці

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    Наслідки вибуху вогнегасника в маршрутці - Поліція Кривого Рогу розслідує вибух вогнегасника в маршрутці
    Фото: Перший Криворізький
    Наслідки вибуху вогнегасника в маршрутці

    За фактом вибуху в маршрутці правоохоронці відкрили провадження за ст. 287 КК України

    За фактом вибуху вогнегасника, який стався в Кривому Розі в одній з маршруток, поліція відкрила провадження.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Криворізького відділу поліції.

    Інцидент стався 14 серпня.

    «За цим фактом відкрили провадження за ст. 287 КК України. Причина вибуху вогнегасника встановлюється. Вона буде остаточно відома після проведення експертного дослідження. Слідство триває», - зазначили в поліції.

    Як відомо, в одній із маршруток в Кривому Розі вибухнув вогнегасник, внаслідок чого постраждала жінка. Її госпіталізували до лікарні з травмованою ногою.

    Від вибуху в маршрутці повибивало вікна та відвалилося праве крило.

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