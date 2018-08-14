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    У Кривому Розі стався вибух у маршрутці: є постраждала

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    <span>У Кривому Розі стався вибух у маршрутці</span> - У Кривому Розі стався вибух у маршрутці: є постраждала
    Фото: Перший Криворізький
    У Кривому Розі стався вибух у маршрутці

    Від вибуху в маршрутці повибивало вікна та відвалилося праве крило

    В одній із маршруток Кривого Рогу вибухнув вогнегасник внаслідок чого постраждала жінка. Інформація про інцидент надійшла близько 16:00 у вівторок, 14 серпня, повідомили в місцевій поліції.

    Про це повідомляє інформаційний ресурс «Перший Криворізький».

    «Надійшло повідомлення в чергову частину про те, що в одному з маршрутних таксі міста за поки невідомих причин вибухнув вогнегасник. В результаті, місцева мешканка 1953 року народження отримала тілесні ушкодження - рвана рана суглоба ноги», - йдеться в повідомленні поліції

    Від вибуху в маршрутці повибивало вікна та відвалилося праве крило.

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    У Кривому Розі стався вибух у маршрутці: є постраждала
    У Кривому Розі стався вибух у маршрутці: є постраждала
    У Кривому Розі стався вибух у маршрутці: є постраждала
    Фото: Перший Криворізький

    Жінці була надана медична допомога, вона була доставлена до лікарні.

    Наразі ведеться слідство.

    Як раніше повідомляв «Главком», у суботу в харківській багатоповерхівці на вулиці Танкопія прогримів сильний вибух.

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