У Кривому Розі стався вибух у маршрутці: є постраждала
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Від вибуху в маршрутці повибивало вікна та відвалилося праве крило
В одній із маршруток Кривого Рогу вибухнув вогнегасник внаслідок чого постраждала жінка. Інформація про інцидент надійшла близько 16:00 у вівторок, 14 серпня, повідомили в місцевій поліції.
Про це повідомляє інформаційний ресурс «Перший Криворізький».
«Надійшло повідомлення в чергову частину про те, що в одному з маршрутних таксі міста за поки невідомих причин вибухнув вогнегасник. В результаті, місцева мешканка 1953 року народження отримала тілесні ушкодження - рвана рана суглоба ноги», - йдеться в повідомленні поліції
Від вибуху в маршрутці повибивало вікна та відвалилося праве крило.
Жінці була надана медична допомога, вона була доставлена до лікарні.
Наразі ведеться слідство.
Як раніше повідомляв «Главком», у суботу в харківській багатоповерхівці на вулиці Танкопія прогримів сильний вибух.