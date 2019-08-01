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    Поліція кваліфікувала сутички в агентстві «Укрінформ» як хуліганство

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    В &laquo;Укрінформі&raquo; молодики увірвались на пресконференцію і закидали яйцями кандидата в депутати - Поліція кваліфікувала сутички в агентстві «Укрінформ» як хуліганство
    В «Укрінформі» молодики увірвались на пресконференцію і закидали яйцями кандидата в депутати

    Підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі

    Поліція кваліфікує сутички в агентстві «Укрінформ» як хуліганство.

    Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

    За вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі. Проводиться розслідування.

    На місці працювала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці опитали свідків та очевидців інциденту.

    Двох правопорушників доставили до управління поліції, де вони надали пояснення. Також працівники карного розшуку вилучили записи з камер відеоспостереження.

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

    Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, в «Укрінформі» молодики у футболках організації «Традиція і порядок» зірвали пресконференцію, присвячену ймовірним фальсифікаціям в окрузі №50 у Покровську на Донеччині.

    Близько десятка молодиків увірвались в пресцентр «Укрінформу», поламали двері і закидали яйцями кандидата в депутати по 50-му округу Андрія Аксьонова.

    Поліція, яка не втручалась в конфлікт, повідомила, що затримали двох учасників нападу.

    ЗМІ Київ розслідування поліція
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