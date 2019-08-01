Поліція кваліфікувала сутички в агентстві «Укрінформ» як хуліганство
Підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі
Поліція кваліфікує сутички в агентстві «Укрінформ» як хуліганство.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
За вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі. Проводиться розслідування.
На місці працювала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці опитали свідків та очевидців інциденту.
Двох правопорушників доставили до управління поліції, де вони надали пояснення. Також працівники карного розшуку вилучили записи з камер відеоспостереження.
За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.
Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, в «Укрінформі» молодики у футболках організації «Традиція і порядок» зірвали пресконференцію, присвячену ймовірним фальсифікаціям в окрузі №50 у Покровську на Донеччині.
Близько десятка молодиків увірвались в пресцентр «Укрінформу», поламали двері і закидали яйцями кандидата в депутати по 50-му округу Андрія Аксьонова.
Поліція, яка не втручалась в конфлікт, повідомила, що затримали двох учасників нападу.