Столична прокуратура взяла під своє «крило» справу про напад на Найєма

Прокуратура Києва готує клопотання про екстрадицію в Україну затриманого в Баку підозрюваного у нападі на Найєма

Прокуратура Києва взяла під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом вчинення хуліганських дій відносно народного депутата України Мустафи Найєма та нанесення йому тілесних ушкоджень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури. Відповідно до постанови столичної прокуратури, подальше досудове розслідування у даному



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Прокуратура Києва готує клопотання про екстрадицію в Україну затриманого в Баку підозрюваного у нападі на Найєма

Прокуратура Києва взяла під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом вчинення хуліганських дій відносно народного депутата України Мустафи Найєма та нанесення йому тілесних ушкоджень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Відповідно до постанови столичної прокуратури, подальше досудове розслідування у даному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції у Києві.

«На даний час у кримінальному провадженні вже проведено всі необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії. Крім того, як вже повідомлялося, у зв'язку із затриманням в Азербайджані підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень народному депутату, прокуратура міста Києва готує клопотання про його екстрадицію в Україну», - нагадують у прокуратурі.

6 травня повідомлялося, що ГПУ готує запит про екстрадицію Магомеда Саїтова, підозрюваного у побитті Мустафи Найєма.

Також відомо, що слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Олена Мєлєшак відмовилася арештувати одного з нападників на нардепа Мустафу Найєма, громадянина Росії Саїтова Магомед-Саліх Арбуєвіча через недоведеність правоохоронними органами ризиків, які підозрюваний може вчинити на волі.

Як повідомляв «Главком», 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саїтов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Магомеда-Аміна Саїтова. Згодом його затримали у Баку.