У Києві невідомі розмалювали розкішне авто матері одного із нападників на Найєма

Пошкоджено машину матері Зелімхана Саїтова

У Києві невідомі розмалювали образливими написами машину матері одного з учасників конфлікту з народним депутатам Мустафою Найємом. Про це виданню «Страна» повідомив адвокат Олег Іщенко. Йдеться про машину матері Зелімхана Саїтова. «Ми не пов'язуємо це з Мустафою. Однак імовірно це дії після публікації особистих даних різними



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Фото: «Страна» Адвокат не пов'язує акт вандалізму з Мустафою Найємом

Пошкоджено машину матері Зелімхана Саїтова

У Києві невідомі розмалювали образливими написами машину матері одного з учасників конфлікту з народним депутатам Мустафою Найємом.

Про це виданню «Страна» повідомив адвокат Олег Іщенко.

Йдеться про машину матері Зелімхана Саїтова.

«Ми не пов'язуємо це з Мустафою. Однак імовірно це дії після публікації особистих даних різними політиками», - заявив Іщенко.

У неділю ввечері повідомлялося, що ГПУ готує запит про екстрадицію Магомеда Саїтова, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма.

Також відомо, що слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Олена Мєлєшак відмовилася арештувати одного з нападників на нардепа Мустафу Найєма, громадянина Росії Саїтова Магомед-Саліх Арбуєвіча через недоведеність правоохоронними органами ризиків, які підозрюваний може вчинити на волі.

Як повідомляв «Главком», 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Магомеда-Аміна Саїтова. Згодом його затримали у Баку.