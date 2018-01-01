Поліція нагородила чотирьох харків'ян за знешкодження нападника на «Укрпошту»

Двоє операторів, начальниця поштового відділення та приватний підприємець отримали у подарунок годинники

У Харкові поліція нагородила чотирьох людей, які допомогли правоохоронцям знешкодити злочинця, що захопив заручників у відділенні «Укрпошти». Двоє операторів, начальниця поштового відділення та приватний підприємець, що опинився того дня на пошті, отримали у подарунок годинники. Нагадаємо, 30 грудня чоловік у масці та з муляжем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: mediaport.ua Площа біля відділення «Укрпошти» в Харкові, де захопили заручників

Двоє операторів, начальниця поштового відділення та приватний підприємець отримали у подарунок годинники

У Харкові поліція нагородила чотирьох людей, які допомогли правоохоронцям знешкодити злочинця, що захопив заручників у відділенні «Укрпошти».

Двоє операторів, начальниця поштового відділення та приватний підприємець, що опинився того дня на пошті, отримали у подарунок годинники.

Нагадаємо, 30 грудня чоловік у масці та з муляжем вибухівки – увірвався до поштового відділення. У заручниках опинилися дев'ятеро людей, двоє з яких діти. Силовики готувалися до штурму. Але знешкодили нападника – самі ж поштарки та відвідувач відділення.

Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок.

Також з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист.

За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників.

Близько 20-ї години терориста було затримано, а заручників звільнено. Глава МВС Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого харківського терориста.

Психолог Вадим Безуглий, який спілкувався із терористом під час операції зі звільнення заручників, розповів, що ним виявився його знайомий по школі, який мав психічні порушення.