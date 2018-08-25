  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Невідомі на Одещині підпалили виноградники французького інвестора (фото)

    • Розсилка
    Невідомі на Одещині підпалили виноградники французького інвестора (фото)

    Підпал стався пізно ввечері 24 серпня

    На Одещині невідомі підпалили виноградники французького інвестора Крістофа Лакарена. Про це винороб заявив на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, підпал стався пізно ввечері 24 серпня. Вогнем було знищено 20 га виноградників.

    Винороб також опублікував фото пожежі. 

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Невідомі на Одещині підпалили виноградники французького інвестора (фото)
    Невідомі на Одещині підпалили виноградники французького інвестора (фото)

    У своєму дописі Лакарен нагадав, що півтора місяці тому мав розмову із президентом Петром Порошенком щодо спроби рейдерства його майна. За словами винороба, глава держави пообіцяв йому «розглянути проблему».

    Нагадаємо, торгово-промислова палата України та корпорація з виноградарства і виноробної промисловості «Укрвинпром» звернулася до президента України з проханням започаткувати День виноградаря і винороба.

    Читайте також
    пожежа інвестиції Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ