Невідомі на Одещині підпалили виноградники французького інвестора (фото)
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Підпал стався пізно ввечері 24 серпня
На Одещині невідомі підпалили виноградники французького інвестора Крістофа Лакарена. Про це винороб заявив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, підпал стався пізно ввечері 24 серпня. Вогнем було знищено 20 га виноградників.
Винороб також опублікував фото пожежі.
У своєму дописі Лакарен нагадав, що півтора місяці тому мав розмову із президентом Петром Порошенком щодо спроби рейдерства його майна. За словами винороба, глава держави пообіцяв йому «розглянути проблему».
Нагадаємо, торгово-промислова палата України та корпорація з виноградарства і виноробної промисловості «Укрвинпром» звернулася до президента України з проханням започаткувати День виноградаря і винороба.