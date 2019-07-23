Поліція не знайшла вибухівку у будівлі ЦВК



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Будівля Центральної виборчої комісії

Повідомлення про замінування жодним чином не вплинуло на роботу ЦВК

Повідомлення про замінування будівлі Центральної виборчої комісії виявилося неправдивим

Про це повідомив із місця подій журналіст Еспресо.TV.

Після надходження повідомлення з приміщення вивели журналістів, а будівлю перевірили щодо наявності вибухонебезпечних предметів. Під час перевірки жодної вибухівки не виявили.

За словами журналіста, повідомлення про замінування жодним чином не вплинуло на роботу ЦВК.

Нагадаємо, ввечері 23 липня в Києві невідомі повідомили про замінування будівлі ЦВК.

Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.