На трасі під Києвом зухвалий пенсіонер влаштував розбірки з водієм вантажівки

Пенсіонер наніс ножове поранення водію вантажного автомобіля

Слідчі Білої Церкви повідомили про підозру пенсіонеру, який поранив водія на трасі Київ-Одеса. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що на трасі Київ-Одеса водій автомобіля Volkswagen наніс ножове поранення водію вантажного автомобіля.

Патрульні поліцейські Білої Церкви зупинили 61-річного зловмисника неподалік Василькова та викликали слідчо-оперативну групу. Крім цього, на місці працювали спеціалісти-криміналісти, які виявили сліди злочину на автомобілі чоловіка.

Правоохоронці встановили, що конфлікт виник через те, що 43-річний водій вантажівки не зберігав дистанцію на автошляху та впритул під’їхав до легкового авто. Після цього пенсіонер зупинив автівку, вийшов з автомобіля, та в ході словесної перепалки завдав удар в живіт предметом, схожим на пилку для нігтів.

Медики діагностували у потерпілого проникаюче колото-різане поранення черевної порожнини без пошкодження внутрішніх органів.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили лиходію про підозру за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Запобіжний захід обере суд.