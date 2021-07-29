  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На трасі під Києвом зухвалий пенсіонер влаштував розбірки з водієм вантажівки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці вручили чоловіку підозру - На трасі під Києвом зухвалий пенсіонер влаштував розбірки з водієм вантажівки
    Правоохоронці вручили чоловіку підозру
    Фото: Нацполіція

    Пенсіонер наніс ножове поранення водію вантажного автомобіля

    Слідчі Білої Церкви повідомили про підозру пенсіонеру, який поранив водія на трасі Київ-Одеса. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що на трасі Київ-Одеса водій автомобіля Volkswagen наніс ножове поранення водію вантажного автомобіля.

    Патрульні поліцейські Білої Церкви зупинили 61-річного зловмисника неподалік Василькова та викликали слідчо-оперативну групу. Крім цього, на місці працювали спеціалісти-криміналісти, які виявили сліди злочину на автомобілі чоловіка.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На трасі під Києвом зухвалий пенсіонер влаштував розбірки з водієм вантажівки
    На трасі під Києвом зухвалий пенсіонер влаштував розбірки з водієм вантажівки

    Правоохоронці встановили, що конфлікт виник через те, що 43-річний водій вантажівки не зберігав дистанцію на автошляху та впритул під’їхав до легкового авто. Після цього пенсіонер зупинив автівку, вийшов з автомобіля, та в ході словесної перепалки завдав удар в живіт предметом, схожим на пилку для нігтів.

    Медики діагностували у потерпілого проникаюче колото-різане поранення черевної порожнини без пошкодження внутрішніх органів.

    Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили лиходію про підозру за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Запобіжний захід обере суд.

    Теги: Національна поліція України кримінал дороги вантажівки водій Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На трасі під Києвом зухвалий пенсіонер влаштував розбірки з водієм вантажівки