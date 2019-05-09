Поліція Північної Ірландії заарештувала чотирьох підозрюваних у вбивстві журналістки



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У північній Ірландії під час заворушень загинула журналістка Ліра Маккі

Одному із затриманих всього 15 років

У Північній Ірландії поліцейські затримали ще чотирьох осіб, підозрюваних у вбивстві журналістки Ліри Маккі під час заворушень у Лондондеррі. Про це повідомляє Sky News з посиланням на керівника групи детективів Джейсона Мерфі.

«Детективи, які розслідують вбивство журналістки Ліри Маккі, затримали в Північній Ірландії чотири людини, серед яких двоє підлітків», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, одному із затриманих всього 15 років, іншим 18, 38 і 51.

За словами Мерфі, затримання відбулися після обшуків в чотирьох будинках.

На даний момент затриманих допитують правоохоронці. Мерфі також подякував людям за допомогу слідству, адже понад 140 небайдужих звернулися до детективам з відеоматеріалами та іншими деталями, пов'язаними з вбивством журналістки.

Нагадаємо, в Лондондеррі напередодні річниці Великоднього повстання 1916 року спалахнули масові заворушення, в результаті яких загинула журналістка. 29-річна журналістка Ліра Маккі загинула в результаті пострілу.

Пізніше поліція заарештувала підозрюваних у вбивстві журналістки Ліри Маккі. В ході розслідування були заарештовані двоє чоловіків, які підозрюються у вбивстві журналістки під час заворушень. Детективи слідчої команди заарештували двох чоловіків віком 18 та 19 років.