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    Поліція Північної Ірландії заарештувала чотирьох підозрюваних у вбивстві журналістки

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    У північній Ірландії під час заворушень&nbsp;загинула журналістка Ліра Маккі&nbsp; - Поліція Північної Ірландії заарештувала чотирьох підозрюваних у вбивстві журналістки
    У північній Ірландії під час заворушень загинула журналістка Ліра Маккі 

    Одному із затриманих всього 15 років

    У Північній Ірландії поліцейські затримали ще чотирьох осіб, підозрюваних у вбивстві журналістки Ліри Маккі під час заворушень у Лондондеррі. Про це повідомляє Sky News з посиланням на керівника групи детективів Джейсона Мерфі.

    «Детективи, які розслідують вбивство журналістки Ліри Маккі, затримали в Північній Ірландії чотири людини, серед яких двоє підлітків», - йдеться в повідомленні.

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    Як повідомляється, одному із затриманих всього 15 років, іншим 18, 38 і 51.

    За словами Мерфі, затримання відбулися після обшуків в чотирьох будинках.

    На даний момент затриманих допитують правоохоронці. Мерфі також подякував людям за допомогу слідству, адже понад 140 небайдужих звернулися до детективам з відеоматеріалами та іншими деталями, пов'язаними з вбивством журналістки.

    Нагадаємо, в Лондондеррі напередодні річниці Великоднього повстання 1916 року спалахнули масові заворушення, в результаті яких загинула журналістка. 29-річна журналістка Ліра Маккі загинула в результаті пострілу.

    Пізніше поліція заарештувала підозрюваних у вбивстві журналістки Ліри Маккі. В ході розслідування були заарештовані двоє чоловіків, які підозрюються у вбивстві журналістки під час заворушень. Детективи слідчої команди заарештували двох чоловіків віком 18 та 19 років.

     

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