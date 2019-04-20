У Північній Ірландії заарештували підозрюваних у вбивстві журналістки



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Журналістку Ліри Маккі вбили під час заворушень у Лондондеррі

Під час розслідування були заарештовані двоє чоловіків, які підозрюються у вбивстві журналістки під час заворушень

Правоохоронці Північної Ірландії заарештували підозрюваних у вбивстві журналістки Ліри Маккі під час заворушень у Лондондеррі. Про це повідомляє Reuters.

За даними поліцейської служби Північної Ірландії, під час розслідування були заарештовані двоє чоловіків, які підозрюються у вбивстві журналістки під час заворушень.

«Детективи слідчої команди заарештували двох чоловіків віком 18 і 19 років, відповідно до закону про тероризм, у зв'язку з вбивством (Ліри Маккі - ред.)», - йдеться в заяві поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Лондондеррі напередодні річниці Великоднього повстання 1916 року спалахнули масові заворушення. В результаті стрілянини загинула журналістка Ліра Маккі. Поліція розглядає вбивство журналістки як терористичний акт.

Як повідомлялося, в лютому у Лондондеррі біля будівлі суду стався вибух. Тоді інцидент обійшовся без постраждалих, але, за даними поліції, авто було заміновано.

Відзначимо, в останні місяці в розділеній на протестантську і католицьку громади провінції Ольстер підвищилася активність радикальних сил. Передбачається, що це може дестабілізувати обстановку в умовах невизначеності майбутнього прикордонного режиму між Північною Ірландією, яка виходить з ЄС разом з Британією, та Ірландією.